造成1死6傷的BMW車主 檢以他積極談和解予以飭回

台中市沙鹿區沙鹿橋昨晚發生重大車禍，駕駛BMW轎車的劉男酒後撞上前方柯男所騎的重機，並波及4輛轎車，造成1死6傷，檢察官今天下午率法醫相驗，查出死者柯男頭頸胸重創，而劉男酒測值為0.19毫克，且超速行駛，檢察官以劉積極與死者家屬洽談和解，認無逃亡之虞，予以飭回。

昨晚8時，劉男（31歲）駕駛BMW轎車行經沙鹿橋時，撞上前方騎重機的柯男（44歲），波及另等紅燈的4輛轎車，現場瞬間燒成火球，導致造成1死6傷慘劇。

台中市消防局派沙鹿、清水及清泉等分隊出動各式救災救護車7輛、人員15名前往搶救，迅速將火勢撲滅，並陸續救出7名傷者，但柯姓騎士因受傷嚴重，送醫前就已經失去呼吸心跳，抵達醫院經醫護人員全力搶救，仍宣告不治。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，偵辦檢察官今天下午率法醫相驗後，查出死者柯男頭部、頸部、胸部，受致命撞擊死亡，而肇事的劉男酒駕、超速行駛，但他積極與死者家屬談和解，檢察官認無逃亡之虞，因此訊後飭回。

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