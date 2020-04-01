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警察防疫「實名制」！到分局及派出所洽公要帶身分證

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
防疫再升級！台南市新化警分局今天演練洽公實名制，民眾要登記及量體溫。記者吳淑玲／翻攝
防疫再升級！台南市新化警分局今天演練洽公實名制，民眾要登記及量體溫。記者吳淑玲／翻攝

防疫升級！台南市新化警分局超前部署，今天下午2時演練洽公民眾實名登記制，讓洽公民眾安心，同時轉知所屬各派出所比照辦理。分局長許芳毅表示，面對近日境外移入之疫情升溫，必須以「料敵從寬，禦敵從嚴」無破口之整備防範，新化警訂於4月1日14時起，針對洽公民眾實施實名登記，以利配合市政府衛生單位提供確診民眾動向及接觸史達到疫情減災之作為，呼籲各洽公民眾，記得攜帶身分證件，耐心配合。

新冠肺炎疫情升級，新化警分局指出，因應全球疫情升溫，情勢越加嚴峻，為保護洽公民眾及分局員警的安全和健康，進行洽公實名制的升級部署，雖造成民眾的不便，但為了防疫需求，仍請民眾多加配合，也感謝民眾的體諒與包容，希望藉此能將防疫工作達到滴水不漏。

演練的目的在於辦公場所出入人員眾多，新化警以嚴謹態度執行演練及配合執行防疫措施，守護洽公民眾健康，未來也會參考民眾意見並依疫情狀況進行滾動式修正，呼籲洽公民眾可多利用電話洽詢，減少出入公共場所。

分局長許芳毅表示，新化警分局自今天下午起，民眾至新化分局暨各派出所洽公時須先經派出所值班員警量體溫、噴酒精消毒，並以身分證件實名登記，由值班員警登記洽公民眾的洽公時間、姓名、聯絡電話等基本資料；物流、外送或郵務人員統一在分局玄關交貨，新化警分局將嚴格管制人員進出，減少員警與外界的接觸。

防疫再升級！台南市新化警分局今天演練洽公實名制，民眾要登記及量體溫。記者吳淑玲／翻攝
防疫再升級！台南市新化警分局今天演練洽公實名制，民眾要登記及量體溫。記者吳淑玲／翻攝
防疫再升級！台南市新化警分局今天演練洽公實名制，民眾要登記及量體溫。記者吳淑玲／翻攝
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疫情 身分證 新冠肺炎

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