台中太平民宅兩死火警 死者為女屋主與男性友人

警方偵辦台中市太平區新高路凌晨2死火警，原本以為兩名死者都是女性，目前已進一步查出除了屋主沈姓婦人，另一人疑是沈婦已過世丈夫的男性友人，死因還待檢察官驗屍後才能進一步確定。

據了解，太平區新高路一處透天屋凌晨3時許起火，消防人員據報趕往把火撲滅，並在2樓後側臥室床舖及地上發現2名死者；其中一人應是設籍在那兒的沈姓婦人（60歲），另名男子經警方追查，已確定是一名乘坐計程車前往的男子。

據了解，該名男子疑是沈婦已過世丈夫從小一起長大的友人，在沈的丈夫過世後一直很關心沈婦，並經常會前往探視。

據了解，該名男子已有年歲並曾經中風，近年身體多病，而沈婦平日在市場賣冰，生活單純，但亦曾有精神方面問題。

據了解，沈姓婦人丈夫過世10多年，大女兒在外地工作，她和小兒子（24歲）同住。小兒子平日在火鍋店上夜班，所以火警發生後，她兒子才由警方通知回家。

據該戶鄰居林姓男子說，凌晨3時28分許他下樓抽菸，發現斜對面住戶裡有火光及濃煙冒出，趕緊打119電話報案；當時巷內很安靜，未發現有人員進出。