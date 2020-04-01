女子網購醫療口罩 遲未到貨驚覺遭騙

新冠肺炎疫情延燒，醫療口罩成為民生必需品，台中市潭子區洪姓女子日前透過網路購買醫療用口罩，等待月餘遲未到貨，才驚覺遭詐，警方調查至少有2民眾受騙，損失逾萬元，警方正偵辦中。

台中市大雅警分局潭子分駐所今天表示，32歲洪女2月5日在「批發大賣場二館」、「透明售價*買賣口罩*禁詐騙」等臉書（Facebook）購物性社團看到醫療用口罩團購、販售等相關資訊，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，她決定透過網路購買醫療用口罩，先後兩次匯款到賣家指定的帳戶。

警方指出，洪女直至3月底，仍未收到訂購的醫療用口罩，主動詢問賣家，驚覺已遭賣家封鎖，才發現自己遭到詐騙，日前前往潭子分駐所報案。

潭子分駐所表示，此非單一個案，近日接獲2民眾到派出所報案，合計損失新台幣1萬4000多元，警方正在偵辦中。