疑精神不濟大貨車直衝撞斷電線桿 台中東勢900戶大停電

台中市東勢區今日清晨發生貨車自撞電線桿事件，一輛滿載鐵製板模的貨車行經東勢區台8線5.1公里處，貨車駕駛疑因精神不濟，不慎撞上路旁電線桿，電線桿遭撞斷，造成附近約986住戶停電，陸續恢復供電中。

今天清晨4時許，44歲陳姓貨車司機駕車行經東勢區台8線5.1公里處往和平方向，疑因精神不濟，不慎自撞路旁電線桿，電線桿遭撞斷，電桿倒壓壓毀車頭及前方擋風玻璃，造成貨車駕駛擦挫傷，高壓電線掉落也導致電箱起火。

東勢分局茅埔派出所副所長郭文達與警員黃志賢獲報後趕抵現場，於該處設立警示交通錐並管制人車，並通報台電公司、谷關工務段、東勢消防隊及東勢清潔隊派員前來處理，火勢於清晨5時許撲滅。

陳姓貨車司機向警方表示，自己從台中大肚載運鐵製板模，欲送貨至和平谷關，原本預計清晨4點出發，結果太早起床，3點多即開始開車，途中因精神不濟才肇事。

陳男撞斷電桿，因該路段為交通重要幹道，早上上班車潮多，警方立即調撥車道，維持交通順暢，台電公司工程車將電桿吊起，才恢復道路通暢，不過因電桿斷了，附近的住戶也因此停電了好幾個小時。