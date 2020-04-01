只要鹽巴和自來水 新莊警為防疫自製次氯酸水
為了防範新冠肺炎傳播，同時避免警用裝備遭消毒酒精破壞防護塗層，新莊警分局自購消毒水製造機，自製次氯酸水，不僅比向廠商購買消毒水便宜，也避免缺貨窘境，僅使用食鹽和自來水就能製作，更解決酒測器無法使用酒精消毒的缺點，讓基層員警大讚非常實用。
新莊警分局表示，因警員在執勤時會會頻繁在外活動巡邏，且又須配合進行防疫工作，經常與民眾或居家檢疫者接觸，自然受感染風險也較高，因此才會由分局行政組規劃購入消毒水製造機。
新莊警分局行政組長陳紹文因有鑑識背景，熟知酒精消毒可能破壞警用裝備防護、防水塗層的完整性，而且酒測儀器同樣不能使用酒精消毒，因此採用次氯酸水作為消毒用劑，更採購製備儀器，自行進行製作。
新莊警分局長林武宏表示，分局自製次氯酸水將提供外勤員警作為透氣雨衣、巡邏車室、酒測器等物品消毒用，減少酒精使用的危險性，也免去用稀釋漂白水可能對身體健康造成的負擔；為了守護民眾安全，警方會堅守第一線絕不倒下。
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