台北市忠孝橋下驚見街友遭人毆打致死 警追緝打人共犯

台北市萬華警分局，上個月25日15時許接獲報案，堤外便道忠孝橋下發現一名林姓老翁遭人毆打重傷，警方追查後，隔天追查到涉嫌毆打老翁的潘姓男子到案，並依重傷害罪嫌函送偵辦，經過5天急救，老翁仍然在31日7時許宣告不治。

警方調查，老翁是萬華地區的街友，涉案潘男(32歲)與死者林男(61歲)熟識，潘男因為與老翁有宿怨，案發當天與朋友喝酒後，就和伙同綽號「阿翔」男子，找到死者並發生口角，更拿起路旁木棍毆打死者，當時路過民眾目擊後，隨即報警送醫。

警方比對現場跡證掌握犯嫌身分後，隔天查緝潘男到案，依重傷害罪嫌移送地檢署偵辦，但林男經多日急救仍宣告不治，目前警方持續追查另一名涉案共犯身分，依重傷害致死罪嫌積極偵辦中。