新竹警員殉職14年手表還在走 睹物思人鼻酸

新竹縣警局竹北分局14年前殉職警員陳智琳的父親日前腳部開刀，警政署長陳家欽感念陳智琳生前維護社會安全，卻因公殉職，今天上午到陳智琳苗栗縣竹南鎮老家慰問，家人保留陳智琳遺物，手表至今仍維持運作，睹物思人在場人士心酸動容。

陳智琳老家客廳，14年來都一直擺放殉職時的配備，包括制服、警察大盤帽、安全帽、手電筒、皮帶及手表等遺物，其中，石英手表家人不間斷持續更新電池，讓人無限哀思。

清明節前夕，陳家欽今天上午由苗栗縣警局長翁群能等人陪同探視陳智琳的家人，陳智琳的遺眷在警察機關服務，陳家欽關心生活狀況及家庭需求，表示一定會提供最大的照顧與協助，遺眷對陳家欽的到訪及關懷備感溫暖，並感謝警政署這些年持續不間斷的照護。

陳家欽表示，警察不分畫夜，維護社會治安及配合執行防疫工作，備極危勞，希望全體警察同仁執行治安及防疫等工作時，務必對自身健康和執勤安全保持最高警覺性，把自己照顧好，才能夠為國人同胞全力付出，守護社會、家園。