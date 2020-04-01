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雲林麥寮鄉傳出住宅火警 受困40歲男子燒成焦屍
雲林縣麥寮鄉施厝五街一棟住宅，今天下午1點33分發生火警，傳出一名40多歲男子受困，消防人員趕到現場救援，該名男子已被燒成焦屍身亡，詳細起火原因仍待調查中。
雲林縣消防局派遣麥寮、北五、崙背分隊，出勤10輛救災車輛、人員15人，由北五分隊長鍾為凱帶隊前往馳援，現場回報是一棟住宅1樓平房冒濃煙煙。
警消人員到達現場救災，稍早下午2點9分控制住火勢，而受困的40多歲男子已燒焦明顯死亡，據了解是承租戶，起火位置推判在一樓房間客廳，詳細起火與事發經過仍待釐清。
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