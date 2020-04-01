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孕妻與兩子溺斃 丈夫痛哭：為第三胎去留糾結

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣昨發生孕婦幼子女落水3屍4命憾事，南投地檢署今進行相驗，確認3人均是生前落水，身上並無其他外傷，遺體將交由家屬處理。圖／讀者提供
南投縣昨發生孕婦幼子女落水3屍4命憾事，南投地檢署今進行相驗，確認3人均是生前落水，身上並無其他外傷，遺體將交由家屬處理。圖／讀者提供

南投縣昨發生孕婦幼子女落水3屍4命憾事，南投地檢署今進行相驗，確認3人均是生前落水，身上並無其他外傷，遺體將交由家屬處理；吳姓死者的林姓丈夫及親友也陪同相驗，林過程中不斷痛哭，僅透露原因可能為腹中孩子生養問題。

該起案件發生南投市東山吊橋附近，懷胎2月的吳婦與4歲兒、2歲女兒，昨被人發現溺水，救起時已無生命跡象，身上以繩索綁在一起，警方初判是尋短，而為進一步調查釐清，檢警今上午在名間殯儀館相驗遺體，吳婦丈夫及親友也陪同相驗。

林與其他親友難掩哀戚，相驗過程中，更不時傳出痛哭聲，對於為何會發生憾事，林則透露，兩人近來有小爭執，昨上班前想跟妻子討論腹中孩子去留問題，但她避談，下班回家沒看到妻兒才要打電話找人，卻接到噩耗。

南投檢方則表示，3名死者均為生前落水溺斃，身上並無其他外傷，也會依收集到相關事證持續釐清真正原因，3人遺體則將交由家屬處理。

【中央社／南投縣1日電】

一名懷孕的吳姓女子昨天與稚兒女在南投市溺斃，檢方今天相驗後，初判是生前落水；警方在吳女屍體發現捆綁繩索，研判疑似輕生。三屍四命讓死者家屬悲痛不已，對死因無意見。

警方指出，一名懷孕約2個月的30歲吳姓女子昨天帶4歲兒子、2歲女兒從竹山鎮住處前往娘家所在地南投市東山里，最後吳女等人被發現溺斃東山吊橋水域。

南投地方檢察署今天會同法醫到名間鄉立殯儀館相驗遺體，吳女的林姓丈夫等親屬到場，相驗室一度傳悲嚎聲音，林男也拒絕媒體採訪。

相驗後，南投地檢署初步判斷死者都是生前落水，身上無其它外傷，全案持續偵辦。

警方在現場附近發現1輛機車、死者身分證與健保卡，但未發現遺書，吳女屍體打撈起來後在其身上發現捆綁繩索，初步研判疑似輕生。

死者親友表示，林男為竹山鎮某所高中行政人員，吳女則是全職家庭主婦，家庭經濟不算差，夫妻雖偶有口角，但不曾聽聞為何事大吵大鬧，也不清楚是否曾為吳女肚子裡面的小孩爭吵，婆媳關係也良好正常，「實在不知道為什麼發生這種事」。

吳女的胞弟透露，接獲噩耗後便從部隊趕回家，他知道姊姊懷有身孕，姊姊與姊夫平常相處情況「還行」，但不曾聽聞姊姊與姊夫、姊姊與其婆婆是否為了懷孕的事爭吵。

吳女的堂弟說，吳女3月29日才回娘家，當時看不出異狀，家屬昨天上午打電話給吳女，她回答「不舒服」後就不接電話，「可能是這兩天發生了什麼事」。

查看吳女的臉書（Facebook）內容，發文也多是兒子、女兒或出遊照片，最後一則發文是3月26日下午1時許，內容談及一家生活趣事，並附上小孩睡覺照片；案發後，友人陸續到吳女臉書留言，願死者安息。

衛生福利部草屯療養院一般精神科主任林俊媛受訪指出，孕產婦常有身體不舒服、胃口及睡眠不好等情形，或感到疲憊、沒耐心，若還有較多負面言語及情緒，可能就是憂鬱徵兆，除可求助醫師，衛生福利部國民健康署、各縣市衛生局也設有孕產婦關懷諮詢專線。

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