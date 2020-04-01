彰化街友疑與遛狗女子起口角 隔天竟被發現陳屍公園

彰化縣梁姓男街友上月29日上午被人發現陳屍在溪湖鎮一處公園內，檢方解剖發現死者脾臟破裂、肋骨斷裂，導致出血性休克死亡，警方調閱附近監視器，發現廖姓與何姓男子在前一晚涉嫌持棍棒前往毆打梁男，檢察官偵訊犯嫌及相關證人後，認為兩人犯傷害致死重罪，且有勾串共犯及證人之虞，向彰化地方法院聲請羈押禁見，法院昨天深夜裁押。

梁男（54歲）清晨6點多被運動民眾發現倒臥在溪湖鎮湖東公園，因梁男身體沒有明顯外傷，警方原本以意外報相驗，但檢察官率同法醫師進行解剖相驗，發現死者身體外觀有不明顯的挫傷及瘀傷，但脾臟破裂、肋骨骨折，研判為脾臟破裂導致出血性休克死亡，全案徹查成傷、致死原因及遭毆打的過程。

警方調閱監視器，查出事發前一晚有兩名遛狗女子出現在公園，因狗的身形巨大容易辨識，循線查出相關人，檢方表示，死者梁男是時常在公園遊蕩的街友，28日凌晨12點多，許姓及李姓女子到運動公園遛狗，與梁男發生口角，兩女返回住所後向友人抱怨，廖姓（52歲）與何姓（30歲）2名男子便持棍棒前往毆打梁男後離去，

警方當晚曾接獲報案前往處理，但梁男說自己「沒事！」拒絕送醫，沒想到隔日清晨6點多，被運動民眾發現倒在公園，送醫後仍不治死亡。