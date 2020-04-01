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超誇張！台3線飆145公里 警方送上2萬4罰單
省道行駛速限最高為70公里，但高雄旗山警察分局交通分隊抓到一輛車，竟在台3線旗山段飆速145公里，萬一發生事故恐不堪設想，將以「嚴重超速危險駕駛」開罰，最高可罰24000元，並吊扣牌照3個月。
旗山警察分局交通分隊表示，省道速線最高70公里，但台3線旗山段道路直又寬，有駕駛人往往沒注意車速，2月29日凌晨，警方夜間執勤，以移動式測速相機查到一輛車飆速145公里！
警方表示，民眾在一般道路超速，可罰新台幣1200元以上、2400元以下罰鍰，但這輛車已屬於嚴重超速危險駕駛，依道路交通管理處罰條例，可處6000元以上、24000元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照3個月。
旗山警分局表示，警方在台3線各路段，日、夜不定時、不定點加強 取締測速照相，現在清明連續假期將屆，掃墓車輛繁多，用路人應減速慢行，以免荷包失血。
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