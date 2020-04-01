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居家檢疫趴趴走訊息常出包 警方用LINE視訊免疲於奔命
新冠肺炎疫情持續升溫，居家檢疫對象人數不斷增加，但因受到各地區電信訊號強弱影響，造成防疫電子圍籬錯誤警示訊息頻傳。新北市瑞芳、金山警分局透過LINE視訊功能，確認檢疫對象是否在家中或者趴趴走，避免派遣警力疲於奔命。
瑞芳警分局表示，由於部分檢疫民眾住家偏遠，一旦發出示警訊號，員警及相關人員疲於奔命檢視狀況，目前透過防疫公務帳號，以曾經出現誤傳警報的檢疫、隔離對象為主，若示警系統再次發報，員警會立即了解，並以居家電話或開啟視訊通話功能方式查驗身分、確認檢疫對象環境位置，若無法聯繫，或有特殊狀況，才由裝備齊全的員警及相關人員到達現場確認。
瑞芳警分局長陳杏結說，透過公務帳號個別視訊，此種處理方式可以第一時間確認民眾現在位置，保障處理員警之健康，降低到家訪查頻率，避免資源浪費並有效保障民眾隱私權。
金山警分局也指出，電子圍籬手機定位的方式來實施居家隔離及檢疫民眾之管制，但因居家檢疫人數遽增及各家手機通訊訊號不穩差異，經常出現手機定位飄移，導致警告簡訊不斷發送等技術性問題，造成分局疲於奔命，更引起當事人的困擾。
分局長陳永昌指示勤務指揮中心，針對重覆不斷發送告警簡訊、訊號不良或定位時常漂移的個案，利用LINE通訊軟體之視訊電話功能來確認當事人有無離開檢疫處所，進行確認，減少困擾。
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