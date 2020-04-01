要讓員警安心執勤 警局自製防疫面罩如小工廠

新冠肺炎蔓延，讓第一線基層員警在外執勤時也飽受威脅，慈濟基金會高雄分會今天捐贈1000個簡易防疫面罩給高雄市警局，高雄市警局甚至動員志工大隊，請志工協助製作簡易式防疫面罩，供員警不時之需。

高雄市警局副局長王欽源表示，在疫情緊繃，防疫裝備採購不易的時候，這些防疫面罩更顯格外珍貴，不但讓第一線執勤的員警更有安全感，鼓舞士氣，更是能提醒大眾更重視防疫，展現警民防疫、對抗病毒的決心，同時也要提醒居家隔離或居家檢疫的民眾，落實配合防疫措施，做好個人防護之工作，才能順利挺過這次病毒風暴。

高雄市警局在防疫期間，為了保護第一線員警的個人安全，避免因執勤而無意間受到感染，還請志工大隊動員，協助製作簡易防疫面罩。志工們在警方規畫的防疫面具製作專屬空間及工具桌，志工製作面罩時也全程戴口罩，宛如是小型加工廠，希望能讓外勤員警每人都有面罩可用。

慈濟基金會高雄分會獲悉員警執勤時可能面臨病毒威脅，也召集分會志工趕製出1000個簡易式面