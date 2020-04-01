聽新聞
test
0:00 / 0:00
2歲女童撞傷額頭昏迷 警開道護送20分車程僅花10分
台中市神岡區2歲女童，在住家客廳玩耍時，不慎跌倒撞傷額頭昏迷，女童家長原打算自行載女兒到醫院，因正值下班尖峰時間，才趕緊跑到豐原分局神岡分駐所請求警車開道送醫，原須20多分鐘的車程，警車開道約10分鐘即抵達大雅清泉醫院，經醫師檢查後，幸女童僅額頭擦挫傷。
前天下午4點多，豐原分局神岡分駐所巡佐許勝筆及警員楊勝馮，正準備外出巡邏時，住在神岡區的47歲張男勿忙跑進所內，表示他2歲大的女兒在住家客廳玩耍時，不慎跌倒撞傷額頭，額頭紅腫，更一度輕微昏迷，他原本打算自行載女兒到醫院就醫，但適逢下班尖峰時段，擔憂車流量大塞車，才請求警方協助開道護送。
警方查看張男妻子抱著的女童額頭受傷，為爭取救援時間，立即請張男妻子帶著女兒坐巡邏車後座，張男駕車尾隨在後，張男妻子一路還向女兒直喊「不可以睡覺喔！」擔心女童再次陷入昏迷。
原本須花費20多分鐘的路程，在警方鳴警笛、按喇叭爭取時效下，不到10分鐘就抵達大雅清泉醫院，經醫師檢查，女童僅額頭擦挫傷，並無大礙，女童父母連向警方道謝。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言