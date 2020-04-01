記者直擊男子沒戴口罩強闖進站搭火車 站方、鐵警勸離

交通部宣布今天起搭乘大眾交通運輸工具要戴口罩，台鐵桃園站是台鐵第二大站，進出乘客約3萬人，多數乘客配合政策搭車，但今天中午記者在桃園站進出閘門直擊，有男子沒戴口罩，經志工勸導仍不聽並強行入站，並搭上北上電聯車，站方人員上車勸阻「沒戴口罩不得搭車」，3名鐵警也趕來協助，男子眼見苗頭不對，趕緊下車離去。

桃園火車站站長邱邦祺說，從昨天起已早一步要求旅客戴口罩入內，並通過紅外線熱顯像儀檢測區，現場會有「防疫天使」志工監測體溫是否超標，有些情況是拿著熱咖啡或便當會響起警示，志工會再行體溫複測，多數乘客都會配合，體溫過關才放行。

邱也說，戴口罩措施上路，乘客都會主動配合，若真的忘了戴口罩，站方不會提供，但站內的超商有販售布口罩，提供民眾購買，但確實有些乘客進入車站之後，會默默將口罩拿下，這部分仍會加強勸導，若未戴口罩仍強行搭車，就會通報鐵警協助。

今天中午12點許，記者直擊一名中年男子未戴口罩通過紅外線熱顯像儀區，志工見狀立刻上前要求男子配合戴口罩，但男子不發一語，還甩開志工的手，強行進入車站，接著就下到第一月台準備搭車，站方人員不敢大意緊盯男子行蹤，並通報鐵警到場。

男子抵達月台後不久，一輛北上區間車到站，男子也跟著人潮上車，由於鐵路警察尚未趕到，站務人員立刻進入車廂勸說，向男子解說規定「現在沒戴口罩，不能搭車」，男子沒應答，但立刻下車，在3名鐵警的緊盯陪同下，悻悻然離開火車站。