快訊

直播／社交距離指引下午公布！ 陳時中籲連假保持社交安全距離

「服儀解禁」草案檢視：保護學生外 如何邁向最佳解？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐欺車手提領贓款 賊星該敗被台南巡邏警逮捕法辦

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
台南市警二分局查獲詐騙車手，起出數張人頭提款卡和手機。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局查獲詐騙車手，起出數張人頭提款卡和手機。記者黃宣翰／翻攝

60歲蘇姓男子因缺錢花用，被詐欺集團吸收為提款車手，昨天下午5點多，他在中華西路自動櫃員禨涉嫌提領被害人匯款，被巡守員警發現有異帶回調查，警詢後依詐欺罪嫌法辦。

台南市警二分局執行ATM巡守員警，發現疑似有詐欺車手在中西區中華西路正在提領現金，通報分局編組專案小組前往支援查緝，查緝過程中因車手變裝，大家未發現車手正當一愁莫展時，突然其中一名員警手指指向右前方約500公尺處，眼見有名民眾正徒步急欲離開現場，專案小組成員見狀立即峰擁而上，進而查獲蘇姓詐欺男車手。

查緝過程中，蘇利用變裝及人群來掩護逃離現場，然而卻被眼尖的警探發現，顯見詐欺車手終該敗，並在蘇身上發現有剛提領的7萬元現金、明細表及數張提款卡，全案將依詐欺等罪嫌法移送台南地檢察署後續偵辦，並持續向上追查溯源車手頭。

延伸閱讀

搶銀行嫌遭圍捕畫面曝光 警趁他車停超商鬆懈之際逮人

搶銀行嫌犯落網 追回60萬贓款

板信銀搶匪落網 警查獲槍支非作案槍支

板信銀歹徒付不出女兒學費及罰金 曾持刀搶彩券行

相關新聞

彰化街友疑與遛狗女子起口角 隔天竟被發現陳屍公園

彰化縣梁姓男街友上月29日上午被人發現陳屍在溪湖鎮一處公園內，檢方解剖發現死者脾臟破裂、肋骨斷裂，導致出血性休克死亡，警...

打草驚蛇！穿越樹林遭青竹絲咬 手腫得像「麵龜」

新北市三峽區雲森瀑布，昨晚一名登山客穿越樹叢時，因為拿樹枝撥弄，而突然感覺到手指劇痛，拿手電筒一照才驚覺，居然是青竹絲撲...

孕妻與兩子溺斃 丈夫痛哭：為第三胎去留糾結

南投縣昨發生孕婦幼子女落水3屍4命憾事，南投地檢署今進行相驗，確認3人均是生前落水，身上並無其他外傷，遺體將交由家屬處理...

超誇張！台3線飆145公里 警方送上2萬4罰單

省道行駛速限最高為70公里，但高雄旗山警察分局交通分隊抓到一輛車，竟在台3線旗山段飆速145公里，萬一發生事故恐不堪設想...

居家檢疫趴趴走訊息常出包 警方用LINE視訊免疲於奔命

新冠肺炎疫情持續升溫，居家檢疫對象人數不斷增加，但因受到各地區電信訊號強弱影響，造成防疫電子圍籬錯誤警示訊息頻傳。新北市...

2歲女童撞傷額頭昏迷 警開道護送20分車程僅花10分

台中市神岡區2歲女童，在住家客廳玩耍時，不慎跌倒撞傷額頭昏迷，女童家長原打算自行載女兒到醫院，因正值下班尖峰時間，才趕緊...

記者直擊男子沒戴口罩強闖進站搭火車 站方、鐵警勸離

交通部宣布今天起搭乘大眾交通運輸工具要戴口罩，台鐵桃園站是台鐵第二大站，進出乘客約3萬人，多數乘客配合政策搭車，但今天中...

詐欺車手提領贓款 賊星該敗被台南巡邏警逮捕法辦

60歲蘇姓男子因缺錢花用，被詐欺集團吸收為提款車手，昨天下午5點多，他在中華西路自動櫃員禨涉嫌提領被害人匯款，被巡守員警...

影／70歲老翁凌晨路倒無心跳 新店暖警CPR鬼門關前拉回

新北市警新店分局碧潭派出所警員林永翰日前巡邏於凌晨1時許，接獲分局勤務中心通報新店區三民路與百忍街口有一名男子路倒需要協...

受疫情影響 獨居老翁足不出戶反嚇壞朋友報警探詢

高雄市1名獨居老翁平時常與朋友聯繫，一同出外打粗工逛街聊天，但朋友突然連日聯絡不到他，發現的機車仍停放住處樓下，以為老翁...

楊梅警埋伏追查詐欺通緝犯 意外飛來竊盜贓車現行犯

楊梅分局草湳派出員警昨天下午在湖口鄉湖中路附近車上埋伏1名詐欺通緝犯時，後方正騎來一台左右探頭探腦的機車騎士經過，員警覺...

教你如何擊中要害！基警「別問」師父愚人節教武功

武俠片打拳、敲鑼賣膏藥景象，也出現在基隆市警察局的宣導影片，葫蘆里賣的是什麼藥呢？原來是婦幼警察隊推出「人體十大要害攻擊...

熱門新聞

漁光島女主角身分揭曉？網友懷疑是當年的「一條線」比基尼

銀行搶案歹徒在龍潭落網 警稍後偵詢

南投市東山吊橋晚間驚傳母親和2名幼子溺斃

驚！南投母子3人溺斃疑似尋短 身體以繩索綁在一起

台南漁光島再傳另一件活春宮？ 警追查涉妨害風化

找嘸老婆溺殺無辜2人 沈文賓今判決死刑定讞！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。