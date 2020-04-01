聽新聞
test
0:00 / 0:00
詐欺車手提領贓款 賊星該敗被台南巡邏警逮捕法辦
60歲蘇姓男子因缺錢花用，被詐欺集團吸收為提款車手，昨天下午5點多，他在中華西路自動櫃員禨涉嫌提領被害人匯款，被巡守員警發現有異帶回調查，警詢後依詐欺罪嫌法辦。
台南市警二分局執行ATM巡守員警，發現疑似有詐欺車手在中西區中華西路正在提領現金，通報分局編組專案小組前往支援查緝，查緝過程中因車手變裝，大家未發現車手正當一愁莫展時，突然其中一名員警手指指向右前方約500公尺處，眼見有名民眾正徒步急欲離開現場，專案小組成員見狀立即峰擁而上，進而查獲蘇姓詐欺男車手。
查緝過程中，蘇利用變裝及人群來掩護逃離現場，然而卻被眼尖的警探發現，顯見詐欺車手終該敗，並在蘇身上發現有剛提領的7萬元現金、明細表及數張提款卡，全案將依詐欺等罪嫌法移送台南地檢察署後續偵辦，並持續向上追查溯源車手頭。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言