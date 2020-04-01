影／70歲老翁凌晨路倒無心跳 新店暖警CPR鬼門關前拉回

新北市警新店分局碧潭派出所警員林永翰日前巡邏於凌晨1時許，接獲分局勤務中心通報新店區三民路與百忍街口有一名男子路倒需要協助，林員立即趕赴現場，到場後發現70歲張姓男子面色發白躺在兒子懷中。

本案發生於上月12日，當時警員上前觀察發現張姓老翁已無脈搏及呼吸心跳，由於救護車尚未抵達，他見情況危急，立即對張姓男子實施心肺復甦術，把握黃金救援時間，待救護人員到場接手後，張男已恢復呼吸心跳，再由救護車轉送至新店耕莘醫院急救，張男到院後進入加護病房觀察。