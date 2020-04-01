聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／70歲老翁凌晨路倒無心跳 新店暖警CPR鬼門關前拉回
新北市警新店分局碧潭派出所警員林永翰日前巡邏於凌晨1時許，接獲分局勤務中心通報新店區三民路與百忍街口有一名男子路倒需要協助，林員立即趕赴現場，到場後發現70歲張姓男子面色發白躺在兒子懷中。
本案發生於上月12日，當時警員上前觀察發現張姓老翁已無脈搏及呼吸心跳，由於救護車尚未抵達，他見情況危急，立即對張姓男子實施心肺復甦術，把握黃金救援時間，待救護人員到場接手後，張男已恢復呼吸心跳，再由救護車轉送至新店耕莘醫院急救，張男到院後進入加護病房觀察。
張男兒子昨天表示，父親心臟本來就有心藏病、高血壓等痼疾，加上當晚氣溫偏低，身體可能無法負荷，導致突然昏迷；真的非常感謝警員林永翰第一時間的搶救以及醫護人員的幫忙，讓父親能夠撿回寶貴的生命。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言