快訊

頒褒揚令給郝柏村？蔡英文：理所當然

台灣若大規模檢測 專家：等同按下醫療自爆鈕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受疫情影響 獨居老翁足不出戶反嚇壞朋友報警探詢

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
員警找上陳姓老翁（右）說明來意，老翁說他怕感染新冠肺炎才足不出戶。記者林保光／翻攝
員警找上陳姓老翁（右）說明來意，老翁說他怕感染新冠肺炎才足不出戶。記者林保光／翻攝

高雄市1名獨居老翁平時常與朋友聯繫，一同出外打粗工逛街聊天，但朋友突然連日聯絡不到他，發現的機車仍停放住處樓下，以為老翁出事，請求警方協助。員警上樓叫老翁，老翁馬上開門，一問原因才明白，原來老翁怕外出感染新冠肺炎疫，便選擇足不出戶，朋友才放心離去。

警方表示，獨居的陳姓老翁（68歲）不是新冠肺炎居家隔離或居家檢疫個案，平常都會和朋友一起外出，3月下旬，朋友連2天聯絡不上他，到高雄市苓雅區民權一路老翁家找他，發現他的機車2天都沒動過，按門鈴又沒人應門，才以為老翁出事。

2名焦急的朋友當時正好遇見苓雅警分局民權路派出所員警巡邏路過，趕緊向警方求助，說明原委，請員警協助察看老翁在住處是否發生不測。

民權所巡佐莊雅棠、警員洪銘澤按門鈴也沒回應，請同樓其他住戶協助開門後，才上樓到老翁住處門口叫老翁的名字，不久老翁便開門，這才讓員警也鬆了一口氣。

陳翁告訴員警，他看到媒體報導疫情擴散，怕外出感染新冠肺炎才決定待在家裡，朋友打電話的時候他正洗澡沒接電話，也沒回電，造成誤會，表示純粹是想保護自己才不出門。事後警方轉告陳翁的2名好友，也才讓朋友放心離去。

新冠肺炎

延伸閱讀

選戰停擺不影響拜登吸人氣 民調：支持度勝川普

疫情衝擊廣告收入！梅鐸新聞集團停刊60份報紙！

誤信飲酒可殺新冠病毒 伊朗假酒中毒釀480死

產婦染新冠肺炎可能傳給嬰兒 指揮中心建議隔離

相關新聞

打草驚蛇！穿越樹林遭青竹絲咬 手腫得像「麵龜」

新北市三峽區雲森瀑布，昨晚一名登山客穿越樹叢時，因為拿樹枝撥弄，而突然感覺到手指劇痛，拿手電筒一照才驚覺，居然是青竹絲撲...

影／70歲老翁凌晨路倒無心跳 新店暖警CPR鬼門關前拉回

新北市警新店分局碧潭派出所警員林永翰日前巡邏於凌晨1時許，接獲分局勤務中心通報新店區三民路與百忍街口有一名男子路倒需要協...

受疫情影響 獨居老翁足不出戶反嚇壞朋友報警探詢

高雄市1名獨居老翁平時常與朋友聯繫，一同出外打粗工逛街聊天，但朋友突然連日聯絡不到他，發現的機車仍停放住處樓下，以為老翁...

楊梅警埋伏追查詐欺通緝犯 意外飛來竊盜贓車現行犯

楊梅分局草湳派出員警昨天下午在湖口鄉湖中路附近車上埋伏1名詐欺通緝犯時，後方正騎來一台左右探頭探腦的機車騎士經過，員警覺...

教你如何擊中要害！基警「別問」師父愚人節教武功

武俠片打拳、敲鑼賣膏藥景象，也出現在基隆市警察局的宣導影片，葫蘆里賣的是什麼藥呢？原來是婦幼警察隊推出「人體十大要害攻擊...

大貨車視線死角 7旬男騎士載小孩硬鑽發生碰撞卡車底

桃園市八德區日前發生一起車禍，一名男性機車騎士載著孩子從大貨車車頭經過，由於有視線死角，大貨車駕駛並無發現前方有機車，油...

台中太平民宅火警2女燒成焦屍 一是住戶追查另一人身分

警方偵辦台中市太平區新高路2死火警，初步查出屋主沈姓婦人平日在市場賣冰，生活交往單純，目前正積極調查另名死者身分，以及等...

清明前助無名亡屍落葉歸根 家屬感謝新北尋人高手相助

新北市海山警分局埔墘派出所於1月上旬受理29歲許姓男子失蹤人口案，經分析發現許男有躁鬱症及自殺傾向，隨即與報案人62歲許...

男子跑進派出所呼叫「要生了」 清水警助產婦就醫

一名男子衝進台中市清水警分局三田派出，急喊他妻子快要生產，路上車多他急求助，警車鳴笛開道，原本15分鐘車程，12分鐘護送...

行車糾紛對運將比中指 辯是被嚇到的自然反應仍遭訴

台中市民王姓男子去年騎機車路經市政路時，因計程車司機盧男突然變換車道，發生行車糾紛，王心生不滿，對盧姓運將比中指，經盧提...

踹踢大學生機車的男子找到了 喝醉一場誤會？

桃園市一位大學生用寒假辛苦打工錢買一輛機車，沒想到上個月30日車規規矩矩停在路邊車格，竟被陌生人踹踢零件、飾板損毀，消息...

影／凌晨聽到「趴趴」聲 屋主急喊家人躲火警全數逃生

台中市西屯區重慶路透天民宅今天凌晨2時許傳出火警，幸好屋內何姓男子一家6口都幸運逃生，歸功於何在女兒夜半上廁所時，聽到屋...

熱門新聞

漁光島女主角身分揭曉？網友懷疑是當年的「一條線」比基尼

銀行搶案歹徒在龍潭落網 警稍後偵詢

南投市東山吊橋晚間驚傳母親和2名幼子溺斃

驚！南投母子3人溺斃疑似尋短 身體以繩索綁在一起

台南漁光島再傳另一件活春宮？ 警追查涉妨害風化

找嘸老婆溺殺無辜2人 沈文賓今判決死刑定讞！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。