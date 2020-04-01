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受疫情影響 獨居老翁足不出戶反嚇壞朋友報警探詢
高雄市1名獨居老翁平時常與朋友聯繫，一同出外打粗工逛街聊天，但朋友突然連日聯絡不到他，發現的機車仍停放住處樓下，以為老翁出事，請求警方協助。員警上樓叫老翁，老翁馬上開門，一問原因才明白，原來老翁怕外出感染新冠肺炎疫，便選擇足不出戶，朋友才放心離去。
警方表示，獨居的陳姓老翁（68歲）不是新冠肺炎居家隔離或居家檢疫個案，平常都會和朋友一起外出，3月下旬，朋友連2天聯絡不上他，到高雄市苓雅區民權一路老翁家找他，發現他的機車2天都沒動過，按門鈴又沒人應門，才以為老翁出事。
2名焦急的朋友當時正好遇見苓雅警分局民權路派出所員警巡邏路過，趕緊向警方求助，說明原委，請員警協助察看老翁在住處是否發生不測。
民權所巡佐莊雅棠、警員洪銘澤按門鈴也沒回應，請同樓其他住戶協助開門後，才上樓到老翁住處門口叫老翁的名字，不久老翁便開門，這才讓員警也鬆了一口氣。
陳翁告訴員警，他看到媒體報導疫情擴散，怕外出感染新冠肺炎才決定待在家裡，朋友打電話的時候他正洗澡沒接電話，也沒回電，造成誤會，表示純粹是想保護自己才不出門。事後警方轉告陳翁的2名好友，也才讓朋友放心離去。
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