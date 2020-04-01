清明連假掃墓旅遊潮 白河警加強交通疏導應變
清明連假期明天起持續4天，台南市白河警分局為因應連續假期返鄉掃墓及出遊，規劃交通疏導勤務，籲請用路人配合。
警方說，針對轄內白河區內角公墓、大仙寺納骨塔及後壁區第七公墓等易壅塞地區周邊道路，妥適規劃交通管制疏導勤務。此外，適逢新冠肺炎防疫期間，轄內著名熱門風景區關仔嶺溫泉區、大仙寺、碧雲寺、水火同源風景區、崁頂福安宮、孚佑宮等戶外觀光景點，假日均會湧入大批遊客及車潮；加上清明連假屆時外出遊玩民眾將大增，對172線、175線山區道路勢必造成交通衝擊。
警方預估，3、4日將是掃墓高峰，將超前部署，出動內勤警力支援外勤，將採定點、機動彈性交管措施，以維護掃墓民眾及上山遊客安全及交通順暢；
白河分局呼籲返鄉掃墓民眾，本次連續假期有4天，可以安排分散掃墓活動，並請民眾配合政府防疫政策，減少前往掃墓人數，可以請親族代表去掃墓，時間上也可以分流，並請保持相互社交上的距離，配戴口罩、勤洗手，遵守中央防疫中心的各項防疫措施。
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