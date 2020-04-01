打草驚蛇！穿越樹林遭青竹絲咬 手腫得像「麵龜」

新北市三峽區雲森瀑布，昨晚一名登山客穿越樹叢時，因為拿樹枝撥弄，而突然感覺到手指劇痛，拿手電筒一照才驚覺，居然是青竹絲撲了過來，趕緊報案並迅速下山就醫，新北市消防第五大隊表示，所幸當事人記得是遭哪種蛇類攻擊，即便手腫得像麵龜，但在血清治療下沒有大礙。

新北市消防局表示，民眾在野外如果遭遇到蛇類攻擊，務必記下蛇類特徵，如身形、顏色、大小等，能有助於醫護人員使用正確的解毒血清，避免因蛇毒造成生理傷害，尤其夏日將近，許多蛇類都開始出來活動，也增加了可能遭蛇類攻擊的機會。

昨日晚間6時許，該名遭蛇攻擊的登山客，在與友人行經三峽雲森瀑布附近時，因為拿樹枝撥弄草叢，而突然遭到毒蛇攻擊，所幸當下趕緊拿出手機照相錄影，才確認是赤尾青竹絲造成的咬傷，經前往恩主公醫院就醫進行血清解毒，治療後沒有大礙。