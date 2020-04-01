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楊梅警埋伏追查詐欺通緝犯 意外飛來竊盜贓車現行犯

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
羅嫌被突如其來的便衣員警嚇得說不出話來，員警一再追問下才回過神坦承該機車是他在偷來的。記者高宇震／翻攝
羅嫌被突如其來的便衣員警嚇得說不出話來，員警一再追問下才回過神坦承該機車是他在偷來的。記者高宇震／翻攝

楊梅分局草湳派出員警昨天下午在湖口鄉湖中路附近車上埋伏1名詐欺通緝犯時，後方正騎來一台左右探頭探腦的機車騎士經過，員警覺得他可疑便以手中警用行動電腦查詢該車車號，忽然顯示失竊車輛畫面，員警再次核對車號車體顏色等均吻合，便加速上前追蹤尾隨，並在適當地點迫使該騎士停車，員警突開起啟車門擋住騎士去路後便迅速下車拔他機車鑰匙因而逮獲。

經查46歲羅姓嫌犯有多項竊盜、強盜及妨害風化前科，被突如其來的便衣員警嚇得說不出話來，員警一再追問下才回過神坦承該機車是他在偷來的。

羅嫌辯稱因苦無交通工具代步，上星期五在湖口黃昏市場發現這部插著鑰匙的機車，見無人注意便起貪念直接將機車騎走，行竊代步期間還將該車所幸騎回家放，並欺瞞母親機車是向朋友借用。

逮捕現場還哭著央求警察放他一馬，說自己明天就要去面試工作上班了，被警察抓走這樣會沒有工作，敢做不敢擔的心態也讓員警直搖頭，全案羅嫌違反機車竊盜罪嫌移送偵辦外，後續再清查是否另涉有其他刑事案件。

羅嫌辯稱因苦無交通工具代步，上星期五在湖口黃昏市場發現這部插著鑰匙的機車，見無人注意便起貪念直接將機車騎走。記者高宇震／翻攝
羅嫌辯稱因苦無交通工具代步，上星期五在湖口黃昏市場發現這部插著鑰匙的機車，見無人注意便起貪念直接將機車騎走。記者高宇震／翻攝

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