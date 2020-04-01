教你如何擊中要害！基警「別問」師父愚人節教武功

武俠片打拳、敲鑼賣膏藥景象，也出現在基隆市警察局的宣導影片，葫蘆里賣的是什麼藥呢？原來是婦幼警察隊推出「人體十大要害攻擊要領與招式」，以因應近年來國內頻傳隨機攻擊事件，提醒民眾提升自我防衛能力。

這段影片由婦幼隊組長林敬群扮演「別問」大師，全程用台語介紹人體十大要害，包括眼睛、耳朵、臉部、下巴、喉結、心窩、下襠、膝蓋、脛骨、腳掌，輔以教學示範簡易防身7招式，戳眼、掌臉、轟耳、托喉結、撞心窩、挑下襠、踢脛骨。招招擊人要害，威力無窮，精采連連。

林敬群說，警察局在射擊訓練時有一張人形靶圖，用這張圖可以看到人體的要害是哪些地方，如果遭受到危害時，可以反擊對方這些地方，來保護自己，這些是人體比較脆弱的地方，利用隨手可得的一些工具，來教導民眾引起興趣。希望各位看倌確實學到有用的防身術，以維護自身安全並救助他人。