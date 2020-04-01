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大貨車視線死角 7旬男騎士載小孩硬鑽發生碰撞卡車底
桃園市八德區日前發生一起車禍，一名男性機車騎士載著孩子從大貨車車頭經過，由於有視線死角，大貨車駕駛並無發現前方有機車，油門一踩雙方碰撞，驚險一幕全被民眾的行車記錄器拍下，所幸小朋友並無大礙，機車騎士僅骨折送醫。
消防隊接獲民眾報案，指出有一名機車騎士受困，消防隊員使用頂舉袋、長背板將患者脫困，救護人員給予傷者清洗傷口、包紮止血、靜脈注射置後送往聖保祿醫院。所幸，73歲王姓機車男騎士左小腿有3公分撕裂傷，但意識清楚，小朋友則無大礙。
八德警分局表示，3月24日下午4點多，接獲廣福路段發生車禍。經了解，王姓機車騎士搭載小朋友，穿越馬路與廖姓大貨車發生碰撞，警方依照程序處理，雙方酒測值均為零。碰撞過程全被民眾行車記錄器拍下，民眾將影片PO網後，網友紛紛回應「大貨車看不到啊...」、「機車千萬不要這樣鑽」、「載小朋友應該更加謹慎啊」。
警方呼籲，行車務必遵守交通規則，尤其大型車視線死角問題務必留意，以避免事故發生。
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