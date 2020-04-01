台中太平民宅火警2女燒成焦屍 一是住戶追查另一人身分

警方偵辦台中市太平區新高路2死火警，初步查出屋主沈姓婦人平日在市場賣冰，生活交往單純，目前正積極調查另名死者身分，以及等待檢察官驗屍和火場鑑定，以進一步查明死因。

據了解，太平區新高路10巷一處透天屋凌晨3時許起火，消防人員據報趕往把火撲滅，並在2樓後側臥室床舖及地上發現2名死者；其中2樓後側臥室全面燒燬、1樓客廳傢俱有部份燒燬。警方初步研判，死者應是設籍在那兒的沈姓婦人（60歲）和另名女性。

據了解，沈姓婦人丈夫過世10多年，大女兒在外地工作，她和小兒子（24歲）同住。小兒子平日在火鍋店上夜班，所以火警發生後，她兒子才由警方通知回家。

對於何以家裡有另一人，沈婦兒子並不知情，警方目前正調閱監視錄影查明。

據該戶鄰居林姓男子說，凌晨3時28分許他下樓抽菸，發現斜對面住戶裡有火光及濃煙冒出，趕緊打119電話報案；當時巷內很安靜，未發現有人員進出。

起火原因仍待調查。