男子跑進派出所呼叫「要生了」 清水警助產婦就醫

一名男子衝進台中市清水警分局三田派出，急喊他妻子快要生產，路上車多他急求助，警車鳴笛開道，原本15分鐘車程，12分鐘護送抵達醫院，順利生下男嬰。

台中市大甲區陳姓男子懷孕妻子上月27日下午突然肚子痛，陳男立即開車載妻子要到平時產檢的清水區王姓婦產科就醫，不料，途中妻子開始落紅在車上喊著「我快生了」，由於路途上車輛多，行駛車速不快，剛好經過清水警分局三田派出所前，他衝進跑進派出所向警方求助。

三田派出所巡佐賴建佐值班時，看見陳男慌張的跑進派出所，大聲的說「警察先生，要生了，拜託一下」，老經驗的賴巡佐馬上意會，隨即先請下班還在駐地內的警員杜彥瑾趕緊協助開道送醫，並提醒杜員注意行車安全，同時，賴巡還打電話到王婦產科請求護理人員協助，清水警鳴笛開道將原本須耗時15分鐘的路程，縮短至3分鐘，使陳男妻子順利生產健康小男嬰。

陳男表示，妻子懷第二胎，原本離預產期還有一段時日，但當天突然腹痛宮縮十分疼痛，想說自行開車前往就醫，不料，過大甲溪橋後妻子腹痛更激烈，途中看到前方有派出所，隨即前往請求協助，十分感謝警方立即鳴笛開道，妻子順利產下男嬰。

清水警分局三田所長陳俊佑表示，警方鳴笛協助開道就醫，雖可縮短就醫時間，但仍具有危險性，所幸行駛中車輛聽聞警笛聲，都禮讓通行，始能順利到院生產。陳所長也呼籲，民眾若有緊急就醫之情形，宜通知救護車前往協助，救護人員具有專業知識與救護物資。