行車糾紛對運將比中指 辯是被嚇到的自然反應仍遭訴

台中市民王姓男子去年騎機車路經市政路時，因計程車司機盧男突然變換車道，發生行車糾紛，王心生不滿，對盧姓運將比中指，經盧提告，王辯稱不認識對方，對方打方向燈馬上變換車道，他是被嚇到的自然反應，台中地檢署今天依公然侮辱罪將王男起訴。

起訴書指出，王男（28歲）於去年11月2日上午，騎重型機車與運將盧男駕駛的計程車，因變換車道發生行車糾紛，他因此心生不滿，在台中市西屯區市政路，對著盧姓運將以左手豎起中指，足以貶損盧的人格，經盧提告。

王男坦承比中指，但辯稱因為盧男一打方向燈就馬上變換車道，他就嚇到，馬上就按叭，後來就超車對計程車比中指，他不認識對方，他不知道車輛內有盧在裡面，他是被嚇到的自然反應。檢察官認定王男所為，觸犯刑法公然侮辱罪，予以起訴。