踹踢大學生機車的男子找到了 喝醉一場誤會？

桃園市一位大學生用寒假辛苦打工錢買一輛機車，沒想到上個月30日車規規矩矩停在路邊車格，竟被陌生人踹踢零件、飾板損毀，消息被PO上知名公社二社粉團，連警察也有氣，昨天深夜找到踹車男函送法辦，男子理由是「喝醉了」。

粉團網友看了以後「病態」、「有毛病啊」...罵聲不斷。因為PO出的影片只見4名男子路過中壢區興國路巷子有說有笑，其中一人忽然掉頭一腳飛踢踹倒大學生的機車，還一派輕鬆上前跟朋友繼續說笑，看不出走路不穩喝醉樣。

PO文者質問「你可知道你這樣一踹，手剎車爆了，車殻也毀損了。一個學生利用寒暑假辛苦打工存錢，好不容易買來的機車，就因你路過隨意惡意而毀損」、「走過、路過還給我來個迴旋一踢」。

中壢警分局中壢派出所擴大調閱監視器，昨天深夜查出29歲徐男涉案，通知他到案說明，徐辯稱酒醉，經過摩托車位置時褲子被車勾破才踢倒機車洩憤，警方將徐嫌依毀損罪函送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲民眾理性處理情緒，勿損及他人財物以免觸法，警方同時加強巡邏守望勤務，預防類似案件發生，以維護轄內治安穩定。

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