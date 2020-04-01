影／凌晨聽到「趴趴」聲 屋主急喊家人躲火警全數逃生

台中市西屯區重慶路透天民宅今天凌晨2時許傳出火警，幸好屋內何姓男子一家6口都幸運逃生，歸功於何在女兒夜半上廁所時，聽到屋內傳出「趴趴」兩聲巨響，隨後屋內就有火煙，何趕緊高喊同住在屋內的母親、妹妹、妻子、女兒、弟弟趕緊逃生，因火勢來的快，幸好民宅二樓鐵窗是活動式，何與妻子、女兒在雨遮待援後，順利被警消救下脫困，但何背部有二度燒燙傷，但經送醫治療後已出院，詳細起火原因有待後續調查。

據查，何姓男子（62歲）是退休人員，與妻子（57歲）、女兒（30歲）、弟弟、妹妹、高齡母親住在西屯區重慶路的透天厝，今天凌晨2時許，住在3樓的何女兒上廁所時，何有聽到屋內傳出「趴趴」兩聲響，隨後就有火煙冒出，何趕緊高喊「失火了」，要住在二樓的妹妹、母親趕緊逃生，另外何因火警發生後，沒有看到弟弟的蹤影，還跑去弟弟的房間察看，但過程中被燃燒的輕鋼架砸中，造成背部、手部燒燙傷。

何因沒有找到弟弟蹤影後，隨後趕緊從3樓跑到2樓，因民宅二樓是活動式鐵窗，所以何打開鐵窗後，與妻子、女兒一起躲在陽台雨遮待援，幸好何的住處與黎明消防分隊距離很近，台中市消防局獲報後，6分鐘內趕到現場並救下何等3人，何的背部、手部有約29％的二度燒燙傷，但送醫後已在今天上午8時許出院。

事後警消調查發現，火災發生時，何的妹妹、母親及弟弟就已順利逃生，所以火災僅造成何在找尋弟弟的過程中有被燒傷，另外何的女兒也有輕微嗆傷，但都沒有生命危險，詳細的起火原因，台中市消防局火調科將後續調查釐清。