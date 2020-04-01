影／疑鋼索脫軌 基隆一處社區升降貨梯籃墜落壓傷人

基隆市一處大型社，住戶家中裝設的一處升降貨梯，昨天下午疑鋼索脫軌，升降機籃墜落壓傷一名男子，所幸消消人員人用砂輪機切割後順利救出脫困送醫。詳細原因已由警方、消防局調查。

消防局說，昨天下午5點多，一名男子在家中設置的倉庫整理貨物，他當時正在使用升降機搬運，疑似鋼索脫軌，造成整台升降機籃往下跌落，壓到一名理貨的男子，當場大聲呼救。