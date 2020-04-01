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影／疑鋼索脫軌 基隆一處社區升降貨梯籃墜落壓傷人
基隆市一處大型社，住戶家中裝設的一處升降貨梯，昨天下午疑鋼索脫軌，升降機籃墜落壓傷一名男子，所幸消消人員人用砂輪機切割後順利救出脫困送醫。詳細原因已由警方、消防局調查。
消防局說，昨天下午5點多，一名男子在家中設置的倉庫整理貨物，他當時正在使用升降機搬運，疑似鋼索脫軌，造成整台升降機籃往下跌落，壓到一名理貨的男子，當場大聲呼救。
消防局表示，當時只有他1人在屋內工作，鄰居聽到呼叫聲查看發現異狀，趕緊打119幫忙報案。中山消防分隊人員趕至發現男子被壓住動彈不得，利用破壞機具破壞才把人救出脫困。男子當時無法動彈，背部損傷，消防人員利用用長背板固定後搬運送上救護車送醫救治。
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