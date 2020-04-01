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台中太平民宅凌晨起火 2女葬身火窟燒成焦屍

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區新高路10巷一處透天屋凌晨3時許突然起火，消防人員據報前往把火撲滅，在屋內2樓發現2具燒焦遺體，初步判斷應是設籍在那兒的沈姓婦人和另名女性，起火原因調查中。圖／台中市消防局提供
台中市太平區新高路10巷一處透天屋凌晨3時許突然起火，消防人員據報前往把火撲滅，在屋內2樓發現2具燒焦遺體，初步判斷應是設籍在那兒的沈姓婦人和另名女性，起火原因調查中。圖／台中市消防局提供

台中市太平區新高路10巷一處透天屋凌晨3時許突然起火，消防人員據報前往把火撲滅，在屋內2樓發現2具燒焦遺體，初步判斷應是設籍在那兒的沈姓婦人和另名女性，起火原因調查中。

據了解，據該戶鄰居林姓男子說，凌晨3時28分許，他下樓抽煙，發現斜對面住戶裡有火光及濃煙冒出，即以行動電話撥打119報警後，當時巷內很安靜，未發現有人員進出。

現場是2層樓、3樓鐵皮加蓋的住宅，燃燒面積約15平方公尺，並在2樓後側臥室內之床舖及地上發現2名死者；其中2樓後側臥室全面燒燬、1樓客廳傢俱有部份燒燬。

因2名罹難者已燒成焦黑，外觀難以辨識特徵，但初步判斷應是設籍在那兒的沈姓女子（60歲）和另名女性，目前已聯繫上沈婦的子女前來，以釐清案情。

台中市太平區新高路10巷一處透天屋凌晨3時許突然起火，消防人員據報前往把火撲滅，在屋內2樓發現2具燒焦遺體，初步判斷應是設籍在那兒的沈姓婦人和另名女性，起火原因調查中。圖／民眾提供
台中市太平區新高路10巷一處透天屋凌晨3時許突然起火，消防人員據報前往把火撲滅，在屋內2樓發現2具燒焦遺體，初步判斷應是設籍在那兒的沈姓婦人和另名女性，起火原因調查中。圖／民眾提供
台中市太平區新高路10巷一處透天屋凌晨3時許突然起火，消防人員據報前往把火撲滅，在屋內2樓發現2具燒焦遺體，初步判斷應是設籍在那兒的沈姓婦人和另名女性，起火原因調查中。圖／台中市消防局提供
台中市太平區新高路10巷一處透天屋凌晨3時許突然起火，消防人員據報前往把火撲滅，在屋內2樓發現2具燒焦遺體，初步判斷應是設籍在那兒的沈姓婦人和另名女性，起火原因調查中。圖／台中市消防局提供
台中市太平區新高路10巷一處透天屋凌晨3時許突然起火，消防人員據報前往把火撲滅，在屋內2樓發現2具燒焦遺體，初步判斷應是設籍在那兒的沈姓婦人和另名女性，起火原因調查中。圖／台中市消防局提供
台中市太平區新高路10巷一處透天屋凌晨3時許突然起火，消防人員據報前往把火撲滅，在屋內2樓發現2具燒焦遺體，初步判斷應是設籍在那兒的沈姓婦人和另名女性，起火原因調查中。圖／台中市消防局提供

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