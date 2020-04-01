酒駕追撞重機、4輛轎車釀1死6傷 BMW男辯稱：煞車不及

台中市沙鹿區昨晚發生酒駕車禍，開BMW的劉姓男子涉嫌酒駕連撞前方的重型機車和4輛轎車，造成1死6傷，據了解，劉姓男子說當時他看到前方有車的時候，煞車來不及撞上，警方將依過失致死罪嫌移送地檢署偵辦，檢察官今天相驗，查明死因和肇事原因。

沙鹿區沙鹿橋上下閘道口昨天晚上8點多發生追撞車禍，31歲劉姓男子開BMW轎車，前方44歲柯姓男子騎重型機車被追撞後，路口的4輛轎車也正在停等紅燈連續被追撞，5車撞在一起，重型機車被夾擊在轎車之間起火燃燒，消防隊員急滅火，騎士被送到沙鹿光田醫院急救，傷重不治，4輛轎車也有5人受傷，也送沙鹿光田醫院。

劇了解，BMW駕駛劉姓男子自稱工作是「司機」，他說看到前方有車輛的時候，在下坡路段要煞車已經來不及，他承認酒駕，但面對這場死傷惨劇，他沉默，警方也將調查他是否超速駕駛。

重傷不治的重機騎士柯姓男子在台中海線租屋，是貨櫃公司員工，他的妻子今天凌晨從桃園趕到沙鹿光田醫院，見丈夫最後一面，妻說也不知丈夫的租屋處。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康