影／厲害？ 20元夾走娃娃機千元商品 專家：科技犯罪

馬姓男子日前疑持電波干擾器到夾娃娃機店，以干擾器增加娃娃機投幣金額數，到接近「保夾」金額後，再投幣20元，以保夾方式將商品夾出，機台主質疑怎麼有人「拿麼厲害」？調閱監視器發覺有異，向警方報案。

嘉義市警方獲報後，依監視器畫面研判馬姓男子涉案，前天傳喚馬男到案說明，馬否認詐術、辯稱技術好才夾出商品，警訊後依詐欺罪嫌函送法辦。

「應該是科技犯罪！」專門研究「選物販賣機」的夾娃娃機台主趙亮鈞說明，夾娃娃機IC板很簡單，有心人要破解並不困難，只要透過電波干擾器，持續感應、增加投幣金額達商品保夾金額，即可順利將商品帶走，研判犯案者以此手法破解，為逃避刑責才刻意投20元硬幣，展現「高超技術」一夾就中。

許姓受害店長指出，嘉義市多個夾娃娃機店家，近期機台常被「掃貨」，許多千元商品被夾走，但機台內卻只有幾個10元銅板、不符常理，大家都納悶，怎麼有人這麼厲害，20元就夾走千元商品、正版公仔，調閱監視器發現疑點。

許姓店長說，監視器顯示戴口罩男子，連續多日上午7到9點到店內掃貨，男子操作夾娃娃機未大量投幣，在他之前娃娃機也無人操作，但男子的手在監視器看不見位置「抖動」後，接著投入幾個銅板，商品就被順利夾走，真的很詭異。