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影／台中西屯民宅凌晨火警 3人受困2樓雨遮獲救送醫
台中市西屯區重慶路一棟透天民宅今天凌晨2時許傳出火警，警消出動50餘名人力前往滅火，消防隊到場時，民宅3樓已有火煙竄出，且有3人受困在民宅二樓的雨遮，消防隊駕梯協助3人脫困後送醫，其中一名男子有二度燒燙傷，民宅3樓、4樓全面燃燒，詳細的起火原因，有待後續調查釐清。
台中消防局今天凌晨2時許獲報，西屯區重慶路的民宅傳出火警後，派遣黎明、中港、水湳、西屯分隊及第六大隊，出動各式消防車16輛、救護車3輛、消防人員55名，由第六大隊組長謝承達到場指揮救災。經消防隊到場後發現，現場為一棟3樓透天水泥建物，4樓為鐵皮加蓋，3樓竄出火煙，2樓有3人受困在二樓雨遮。
消防隊以架梯的方式，協助3人脫困後，有一名年約64歲男子手部、背部有29%的二度燒燙傷、另名30歲女子則有吸入性嗆傷，都經送往台中榮總急救，火勢在今天凌晨3時21分撲滅，民宅的3樓3間臥室全面燒燬、4樓倉庫全面燒燬，燃燒面積約150平方公尺，除兩名送醫傷者外，火場未發現其他傷者，詳細的起火原因，有待後續調查。
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