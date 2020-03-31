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BMW追撞重機車和轎車1死6傷家屬趕醫院中

聯合報 / 記者游振昇/台中即時報導
台中市沙鹿區今晚發生追撞車禍，重機起火，騎士送醫急救不治。記者游振昇/翻攝
台中市沙鹿區今晚發生追撞車禍，重機起火，騎士送醫急救不治。記者游振昇/翻攝

台中市今晚發生1死6傷追撞車禍，劉姓男子疑酒駕，開BMW轎車追撞柯姓男子騎的重型機車，再撞前方停等紅燈的4輛轎車，重機起火，柯送醫急救不治。

今晚8點多，台中市消防局派人車趕到沙鹿區沙鹿路橋上方往沙鹿方向搶救，現場有7名傷者，其中44歲重機騎士柯男已無呼吸心跳，送到沙鹿光田醫院急救後不治 家屬接到警方通知，已連夜趕到醫院途中。

另有2男、2女多處擦傷、呼吸不順，1名男性臉部擦傷、意識清楚，1名女性、右腳踝疼痛、意識清楚，都送沙鹿光田醫院救治。

警方調查，酒測後有酒精反應的劉姓男子，未注意車前狀況，前方路口是紅燈，在他前方有重機和4輛轎車停等紅燈。

BMW轎車先撞重機車，再撞前方4輛轎車，重機被夾起火，消防隊員射水搶救，重機已體無完膚，騎士重傷不治。

台中市沙鹿區今晚發生追撞車禍，重機起火，騎士送醫急救不治。記者游振昇/翻攝
台中市沙鹿區今晚發生追撞車禍，重機起火，騎士送醫急救不治。記者游振昇/翻攝
台中市沙鹿區今晚發生追撞車禍，重機起火，騎士送醫急救不治。記者游振昇/翻攝
台中市沙鹿區今晚發生追撞車禍，重機起火，騎士送醫急救不治。記者游振昇/翻攝

重機 台中市 BMW

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