南投母子溺水母親懷胎2個月 3屍4命釀遺憾

南投市今晚傳出吳姓母親帶著2名幼子疑似溺水，母子3人在軍功寮溪被發現時以無生命跡象，身上還以繩索綁在一起。林姓丈夫接獲通報痛哭失聲，表示夫妻兩人雖有口角，沒想到晚間接獲噩耗，再看到妻女已是冰冷遺體，且妻子還懷有2個月身孕，3屍4命讓他難以接受事實，溺水和死因正由警方調查釐清。

南投縣消防局今天下午5時半接獲報案，南投市東山吊橋疑似有人溺水，現場還遺留幼兒用書包，消防隊員出動15人前往搜救，發現軍功寮溪中有1大2小在水中載浮載沉，下水搜救發現3人均已無生命跡象，母子3人還以繩索將身體捆在一起，救難人員設法將三人拖吊上岸，交由檢察官及警方相驗調查。

警方初步調查，死者是吳姓女子（30歲）和林姓兒子（4歲）、女兒（2歲），現場有吳女騎乘的機車和幼童書包等物品，三人住在竹山鎮，警方設法聯繫家屬釐清。

林姓丈夫接獲警方電話，得知妻子和年幼子女都溺水死亡不敢置信，趕來南投市認屍泣不成聲，哭喊「怎麼都沒了.....」，他還告訴警方，妻子已經懷有兩個月身孕，死者婆婆也難過的無法站立，需要人攙扶，讓人鼻酸。

林姓男子表示，今天晚間因為工作較晚，回家沒看到妻兒，正在打電話找人，沒想到就接到警方通知，這樣的噩耗，讓他難以接受。他泣訴，雖然夫妻有爭吵，但只是溝通不良，他沒想到懷孕的妻子和兩個孩子都這樣沒了。

據了解，吳女騎機車載女兒從竹山出發、中午到幼兒園將兒子接走，母子3人回到娘家南投市東山里附近，至於為何會在東山吊橋下溺水死亡，仍待檢警調查釐清。

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