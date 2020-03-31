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影／沙鹿多輛汽機車相撞起火 1死6人傷

讓消防隊員打火更順利 台中業者捐40個無線電伸縮扣

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市消防局中港消防分隊，11日接獲元大股分公司捐贈40個無線電伸縮扣，能有效提升救災效率與品質。圖／中港消防分隊提供
台中市消防局中港消防分隊，11日接獲元大股分公司捐贈40個無線電伸縮扣，能有效提升救災效率與品質。圖／中港消防分隊提供

台中市消防局中港分隊在11日獲得元大公司捐贈40個抗高溫型的「無線電伸縮扣」，該無線電伸縮扣可協助消防員在第一線搶救災害，中港消防分隊指出，該伸縮扣配合外接式麥克風，除提升通訊品質外，也能防止無線電在搶救火場時掉落、損壞。

台中市消防局中港分隊表示，11日獲得元大股份有限公司捐贈40個「無線電伸縮扣」，每個市價約為1000元，能有效提升救災的效率與品質，消防員在衝現場時，除了消防衣帽鞋等裝備外，消防衣上的掛的東西可不少，無線電、手電筒、救命器可說是消防人員「救命三寶」，但災害現場瞬息萬變，萬一救災中遇到碰撞或崩塌等緊急情況，身上無線電掉落火場，導致無法第一時間發出求救訊號，對於消防人員自身安全影響甚鉅。

中港消防分隊表示，消防員入室搶救災害，穿著消防手套操作按壓無線電往往使用不便，隊員為保持無線電通訊品質，有時會脫除手套操作，可能增加暴露風險，為強化消防人員搶救時自身安全，隊員穿戴手套，實測獲贈的無線電伸縮扣，配合外接式麥克風運用，有效提昇通訊品質，讓無線電通訊使用更便利，並防止掉落損壞。

中港消防分隊表示，元大股份公司感念平時消防人員出入火場，深覺培養消防人員不易，慷慨捐贈火場無線電伸縮扣，與消防人員一同站在最前線，守護人民的生命財產安全。

台中市消防局中港消防分隊，11日接獲元大股分公司捐贈40個無線電伸縮扣，能有效提升救災效率與品質。圖／中港消防分隊提供
台中市消防局中港消防分隊，11日接獲元大股分公司捐贈40個無線電伸縮扣，能有效提升救災效率與品質。圖／中港消防分隊提供

消防員 電通 台中市

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