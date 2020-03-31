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驚！南投母子3人溺斃疑似尋短 身體以繩索綁在一起
南投市東山吊橋晚間發生母親和2名年幼子女溺水事故，消防人員下水打撈，發現母子3人身上以繩索綑綁在一起，疑似尋短，正設法聯繫家屬釐清死因。
南投縣消防局下午5時半接獲報案，南投市東山吊橋下方的軍功寮溪疑似有人溺水，由南投分隊長謝濠光帶隊前往搶救，發現3名溺水者已無生命跡象。
不過，救難人員打撈遺體，發現死者疑似是母親和兩名年幼子女，三人屍體都已經僵硬，疑似是母親帶孩子尋短，身上還以繩索綁在一起，死意相當堅定，晚間7時才將遺體打撈上岸。
警方初步瞭解，死者是竹山鎮30歲吳姓女子以及林姓的4歲兒子和2歲女兒，正進一步清查身分，聯絡家屬釐清死因。
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