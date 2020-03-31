漁光島女主角身分揭曉？網友懷疑是當年的「一條線」比基尼

28日下午，台南市安平區漁光島驚傳「春光外洩」，一對男女在沙灘搭起帳篷，並在裡面「打得火熱」，遭民眾側錄影片並上傳至網路，引發轟動。30日更有網友公布女主角正面照，照片中女方穿著清涼，再度引起話題，眼尖的網友也發現，該名女主角與去年的「一條線」比基尼辣妹有幾分神似，懷疑兩人為同一人。

近來，台南市安平區漁光島「春光事件」引起網友熱議，該對男女在沙灘架起小帳篷後，不畏自己身在大庭廣眾下，也不懼他人異樣目光，宛如天雷勾動地火般，在沙灘上「翻雲覆雨」，不料帳篷的遮陽布掉落，讓兩人春光外洩，遭附近民眾拍下影片，並上傳到網路上。

影片在網路引發討論，安平港警方也著手進行調查，相關人士也提醒，側錄或轉載相關影片及照片，恐會涉及妨害風化等罪嫌，希望民眾切勿以身試法。然而，30日卻有網友在臉書社團《 爆廢公社 》貼出另一個角度的帳篷側拍照，女主角的長相也呼之欲出，眼尖的網友也發現端倪，懷疑「帳篷四腳獸」的女主角，與去年轟動一時的「一條線」比基尼辣妹為同一人。

去年，台女至菲律賓長灘島度假，身著暴露的「一條線」泳裝，而被當地警方罰款2500披索（約新台幣1490元）。事件傳回台灣後，立刻引起各界討論，女方的男友更向媒體透露事情真相，他表示女友是因為玩「大冒險遊戲」輸了，才會穿上大膽的泳裝出遊，同時他也指控菲律賓警方未遵守承諾，原先答應不會外流相關照片，事後卻全部曝光。

網友懷疑漁光島及長灘島的女主角為同一人，但詳細身分仍待警方進一步追查。

女主角照片公開後，許多網友都懷疑她與「一條線」比基尼辣妹為同一人。圖取自／爆廢公社