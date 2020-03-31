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影／破案連連 陳家欽宜蘭頒獎：不讓歹徒趁疫作亂

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣警察局在防疫期間，連連破獲持槍強盜、連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽今天宜蘭行，到羅東警察分局慰勉，頒贈獎勵金。圖／宜蘭縣警察局提供
宜蘭縣警察局在防疫期間，連連破獲持槍強盜、連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽今天宜蘭行，到羅東警察分局慰勉，頒贈獎勵金。圖／宜蘭縣警察局提供

宜蘭縣警察局在防疫期間，連連破獲持槍強盜、連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽今天宜蘭行，到羅東警察分局慰勉，頒贈獎勵金。

「不讓歹徒『趁疫作亂』！」陳家欽稱讚宜蘭警方防疫優先，但治安不打烊。

防疫緊繃，警方投入大量人力協助防疫，兼顧治安，強盜、竊盜等犯罪是治安問題指標，受到關注，陳家欽提醒，應注意轄內治安情勢，尤其金融機構、大賣場及便利商店，要防範搶奪強盜案發生，兼顧防疫和治安工作，對於挑戰公權力不法行為，全力集中偵查能量，不讓歹徒「趁疫作亂」。

陳家欽視察羅東分局異地辦公場所，縣警察局針對替代處所及人力調度措施採「分組」、「分時段」及「分流」做法，超前部署彈性調度警力，避免因疫情擴散衝擊造成群聚感染，維持必要人力，以確保執勤警力足以達成防疫和維持治安任務。

他在派出所座談，聽取基層防疫工作概況與建議，囑咐執行防疫勤務時，務必要將自身健康和執勤安全列為首要重點。

宜蘭縣警察局在防疫期間，連連破獲持槍強盜、連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽今天宜蘭行，到羅東警察分局慰勉，頒贈獎勵金。圖／宜蘭縣警察局提供
宜蘭縣警察局在防疫期間，連連破獲持槍強盜、連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽今天宜蘭行，到羅東警察分局慰勉，頒贈獎勵金。圖／宜蘭縣警察局提供
陳家欽在派出所座談，聽取基層防疫工作概況與建議，囑咐執行防疫勤務時，務必要將自身健康和執勤安全列為首要重點。圖／宜蘭縣警察局提供
陳家欽在派出所座談，聽取基層防疫工作概況與建議，囑咐執行防疫勤務時，務必要將自身健康和執勤安全列為首要重點。圖／宜蘭縣警察局提供
宜蘭縣警察局在防疫期間，連連破獲持槍強盜、連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽今天宜蘭行，到羅東警察分局慰勉，頒贈獎勵金。圖／宜蘭縣警察局提供
宜蘭縣警察局在防疫期間，連連破獲持槍強盜、連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽今天宜蘭行，到羅東警察分局慰勉，頒贈獎勵金。圖／宜蘭縣警察局提供
宜蘭縣警察局在防疫期間，連連破獲持槍強盜、連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽今天宜蘭行，到羅東警察分局慰勉，頒贈獎勵金。圖／宜蘭縣警察局提供
宜蘭縣警察局在防疫期間，連連破獲持槍強盜、連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽今天宜蘭行，到羅東警察分局慰勉，頒贈獎勵金。圖／宜蘭縣警察局提供
宜蘭縣警察局在防疫期間，連連破獲持槍強盜、連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽今天宜蘭行，到羅東警察分局慰勉，頒贈獎勵金。圖／宜蘭縣警察局提供
宜蘭縣警察局在防疫期間，連連破獲持槍強盜、連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽今天宜蘭行，到羅東警察分局慰勉，頒贈獎勵金。圖／宜蘭縣警察局提供
宜蘭縣警察局在防疫期間，連連破獲持槍強盜、連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽今天宜蘭行，到羅東警察分局慰勉，頒贈獎勵金。圖／宜蘭縣警察局提供
宜蘭縣警察局在防疫期間，連連破獲持槍強盜、連續竊盜集團等多起重大刑案，警政署長陳家欽今天宜蘭行，到羅東警察分局慰勉，頒贈獎勵金。圖／宜蘭縣警察局提供

陳家欽 警察 強盜

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