學生辛苦打工錢買機車 放車格竟被路人甲笑笑飛踢毀損

知名公社二社粉團PO出一段影片，明顯看出桃園市中壢區一群男子有說有笑路過，其中一人忽然掉頭一腳飛踢踹倒機車，一派輕鬆若無其事追上前面的朋友繼續說笑。

PO畫面的人質問「你可知道你這樣一踹，手剎車爆了，車殻也毀損了。一個學生利用寒暑假辛苦打工存錢，好不容易買來的機車，就因你路過隨意惡意而毀損」，文字也表達對治安失望。

中壢警分局說明，該案發生於30日凌晨興國路巷道，不排除受害者是學生，受理的員警看了也覺得有氣，目前正擴大調閱監視器追查犯嫌到案。警方強調踹踢機車的男子涉嫌蓄意毀壞他人財物，將觸犯刑法毀損罪，必定追查嚴辦。