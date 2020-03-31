骨頭都露出來 花蓮多隻流浪狗被捕獸夾夾傷

有網友在臉書「我是富里人」貼文，指稱在羅山村有一隻流浪狗疑似被捕獸夾傷，前腳一節肉都掉了，骨頭都露出來，引起地方關注。富里鄉農會表示，目前已發現至少有4隻流浪狗被捕獸夾夾傷，不確定是否為獵人要獵捕，已通報警方可疑人士。花蓮縣動植物防疫所表示，動保法規定不可放捕獸夾，違法可處1萬5千元至7萬5千元罰款。

富里鄉農會總幹事張素華說，發現受傷流浪狗地點在羅山跟清坑山腳下的山路，也在垃圾掩埋場附近，容易吸引流浪狗找東西吃；羅山是有機村，山羌、山豬很多，不確定是不是獵人要獵捕。有民眾指證，看到玉里鎮的人在車上放捕獸夾，已把車牌交由警方處理。

張素華表示，動保團體已把受傷見白骨的流浪狗送醫，這次有這麼多狗因捕獸夾受傷很少見，猜測是否為惡意；之前也曾發生過毒狗事件，一次毒死快10隻狗，就連自己養的狗也被毒，口吐白沫，還好有搶救回來。現在警方正大力宣導不要放捕獸夾和毒貓狗，被抓到會有刑責罰款。