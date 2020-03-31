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台南漁光島再傳另一件活春宮？ 警追查涉妨害風化

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
高雄港務警察總隊安平港中隊指出，有看過這支影片，但無法判斷其地點，也無法辨識是否為同一對男女所為。翻攝自「爆廢公社」
高雄港務警察總隊安平港中隊指出，有看過這支影片，但無法判斷其地點，也無法辨識是否為同一對男女所為。翻攝自「爆廢公社」

台南市安平區漁光島，有對男女在28日下午於帳篷內嘿咻，遭民眾側錄上傳網路，高雄港務警察總隊安平港中隊據報追查，未料，「爆廢公社」再度瘋傳另則影片，女生在沙灘上疑似幫站著的男生口交，隨後兩人平躺打起野戰，安平中隊指出，有看過這支影片，但無法判斷其地點，也無法辨識是否為同一對男女所為。

網路瘋傳1對男女在沙灘上架設好小型露營帳篷，不顧沙灘上還有絡繹不絕遊客，兩人在帳篷裡面作愛，疑似帳棚後方遮布掉落，遭民眾從後方偷偷錄下畫面，過程還有評論與嬉鬧對白。有網友指出發生地點在漁光島。

當地林姓里長證實情侶搭帳棚做愛影片，是發生在28日下午時的漁光島沙灘，他接獲訊息後有前往詢問，有潛水協會民眾證實看到該頂帳篷。林指出，漁光島積極發展觀光，並不希望沙灘發生有礙風俗事件，社區組有巡護隊，會不定時前往沙灘巡查，過去看到外籍移工烤肉都會檢舉，這次沒想到會有人大膽到在沙灘上嘿咻。

未料，一波未平一波又起 ，不但片中該款帳蓬成了另類熱搜商品，「最近流行野外？」、「他們的事你都知道了嗎？」，網友在「爆廢公社」再度PO另則影片，同樣在沙灘上打野戰畫面，令人連想是否同一對情侶所為。

安平港中隊表示，有看過該支影片，現場有防風林，但無法判斷其地點，也無法辨識是否為同一對男女所為。至於漁光島案正由專案小組追查中，尚未尋獲影中人。法界人士提醒，側錄或轉載民眾可能涉及妨害風化等罪嫌。

沙灘 爆廢公社

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