花蓮海拔2700公尺森林火災 林管處派24人重裝救援

花蓮卓溪山區昨天發生森林火災，林務局花蓮林區管理處表示，火災發生在國有林玉里事業區第32林班地、海拔約2750多公尺處，今天空勤總隊直升機上山查看火災狀況，但因霧茫茫看不見山頭而取消任務。林管處在地面救災隊投入更多人力，共24人重裝上山，尚未抵達火場。

火災發生地點位於鄰近玉里事業區第32林班地，就在玉山國家公園南三段太平溪營地附近，是看天池的紮營處，花蓮林管處獲報後，聯繫空勤總隊支援直升機執行空中勘查及灑水滅火，並協調花蓮縣消防局、保七總隊加入緊急動員行列。

花蓮林管處副處長王怡靖說，昨天雖然請空勤總隊直升機派出5架次、投水10公噸，但火勢仍未熄滅；今天也請空勤直升機載5名人員上山及消防水袋，但山上能見度太低，目前還沒辦法掌握火勢狀況，只能取消任務。已派出第一批14名地面人員上山，目前在瑞穗林道30公里處紮營，第二批10人也在中午時上山，目前在28公里處紮營，預計明天還會有另一批人上山補給。

王怡靖表示，救災人員都背重裝上山，除了糧食和水，還有救火耙子、鏈鋸等，但由於火災地點太遠，又要爬山上上下下，因此今天還沒有辦法抵達火場，明天若天氣好會再派直升機載人上山救火，