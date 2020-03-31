女店員被用安全帽狠砸 電信行：不願再談由總公司回應

桃園市八德區昨日晚間9點多，於桃鶯路上一間電信行門口，有一名男子拿著安全帽往2名女店員頭部狠砸，傷人過程全被民眾記錄下來。記者今日實地走訪，受傷女店員的電信行表示不願再談，一切交由總公司回應；另被網友撻伐的隔鄰電信行則喊冤，並沒有冷眼旁觀。

40多歲劉姓男子昨晚到八德區桃營路上的某電信行處理帳單，疑情緒控管不佳，與女店員起口角，一氣之下在店外拿起手中安全帽往2名女店員頭部攻擊，女店員已驗傷提告，劉男今日凌晨已做完筆錄，今下午將會函送桃園地檢署偵辦。

記者今日走訪電信行，未見到女店員，男店員表示不願再談昨日過程，所有回應由總公司發布；隔鄰電信行因影片中有2名店員站在店外，看到此景嚇傻、未阻止劉男攻擊女店員而被網友撻伐。

該間電信行喊冤，「從隔壁打來我們店，影片僅短短十幾秒沒頭沒尾，是我們打電話報警的」，主管也在臉書上澄清，他指出，劉男攻擊女店員前，他們已聽到爭吵且已報警，但面對劉男的攻擊他們也不知所措，後來也協助受害者進入店內躲避，2名店員更在門口等待警方，並不像網友所說的冷漠對待。