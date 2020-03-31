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阿伯排隊買口罩與女網友口角 怒斥「K妳哦」被法辦
桃園市林姓女網友昨天在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」社群貼文，指出本月29日上午前往南崁路藥局排隊買口罩，與後方60歲郭姓男子起口角，郭男揚言恐嚇「K你哦」，蘆竹警方今天下午表示，林女PO文後，警方主動發現通知雙方調查，郭男坦承情緒失控，警訊後將郭男依恐嚇罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
林女PO文表示，她本月29日上午拿兒子健保卡，前往南崁一家藥局排隊買口罩，她想為店家留通道空間，不想排隊擋住店家出入口，與前面的人離一段距離，未料引起影片中的阿伯大哥不高興，還想打人唉。
該貼文影片中，郭姓男子與林女口角，不滿林女拍影音，大聲說「靠么，拍我幹什麼，K妳哦」。該文及影片PO出後引起網友熱議，有的網友批評「沒風度」、有的說「唧唧歪歪、一點禮貌都沒有」。
蘆竹警方看見貼文和影片，以郭男在公眾場所辱罵出言恐嚇林女，主動偵辦，通知郭男、林女說明，林女表示不願提告。郭男供承，他因為血糖偏低，一時情緒失控出言不遜，他事後想向林女道歉，卻未遇到林女。警方訊後將郭男依恐嚇罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
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