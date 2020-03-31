銀行搶案歹徒在龍潭落網 警稍後偵詢

新北市蘆洲區前天開始謠傳湧蓮商圈的寶山五金行染疫歇業，楊姓老闆昨天怒向派出所報案，警方迅速回溯查獲5層假訊息傳播源並逮捕造謠者，發現這群人單純都只是住在商圈附近的老人，且當訊息上傳LINE群組，不到10分鐘就有人提出警告而馬上刪除，但謠言仍像病毒般迅速擴散。

2020-03-31 14:50