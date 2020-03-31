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銀行搶案歹徒在龍潭落網 警稍後偵詢

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導
歹徒作案畫面。記者蔡翼謙／翻攝
歹徒作案畫面。記者蔡翼謙／翻攝

台北市板信商業銀行大直分行昨早遭歹徒持槍行搶78萬餘元，歹徒還開1槍打傷保全右腿，警方連夜追查，今天下午3點在桃園市龍潭區中興路超商前，抓到54歲陳姓嫌犯。據了解，他有強盜等多項前科，是治安顧慮人口。警方現場查獲贓款60萬餘元及1把改造槍枝，稍後將對他進行偵詢。

警方調查，陳嫌昨早10點半左右，涉嫌持長槍進入板信商業銀行大直分行行搶，保全上前阻止，陳嫌直接朝保全右腿開1槍，再朝銀行天花板開5槍，挾持銀行行員搶得78萬餘元，接著開上偷來的計程車逃逸到桃園龜山，再棄車換搭2、3部計程車到新竹，最後開著疑似掛著失竊車牌的轎車離開。

警方調查，歹徒是先從中山區德惠街搭上計程車到捷運劍潭站，再搭乘捷運到北投，再搭上計程車，趁司機到加油站上廁所，開走計程車前往銀行犯案。

計程車 捷運 加油站

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