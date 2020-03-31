聽新聞
test
0:00 / 0:00
銀行搶案歹徒在龍潭落網 警稍後偵詢
台北市板信商業銀行大直分行昨早遭歹徒持槍行搶78萬餘元，歹徒還開1槍打傷保全右腿，警方連夜追查，今天下午3點在桃園市龍潭區中興路超商前，抓到54歲陳姓嫌犯。據了解，他有強盜等多項前科，是治安顧慮人口。警方現場查獲贓款60萬餘元及1把改造槍枝，稍後將對他進行偵詢。
警方調查，陳嫌昨早10點半左右，涉嫌持長槍進入板信商業銀行大直分行行搶，保全上前阻止，陳嫌直接朝保全右腿開1槍，再朝銀行天花板開5槍，挾持銀行行員搶得78萬餘元，接著開上偷來的計程車逃逸到桃園龜山，再棄車換搭2、3部計程車到新竹，最後開著疑似掛著失竊車牌的轎車離開。
警方調查，歹徒是先從中山區德惠街搭上計程車到捷運劍潭站，再搭乘捷運到北投，再搭上計程車，趁司機到加油站上廁所，開走計程車前往銀行犯案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言