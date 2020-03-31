竊賊吊點滴還偷車 點滴架丟現場姓名資料露餡遭逮送辦

台東許姓民眾昨天停放在台東馬偕醫院的轎車不翼而飛，急忙報警，也貼上臉書社團請大家找車。警方據報在失竊處附近發現點滴架，並貼有病人資料，警方依資料通報線上警力攔查，1個半小時順利將鍾姓竊嫌逮捕。

警方表示，失竊車主原本只是下車短暫接送治療的家人，未料，未熄火的車輛，一轉眼就不見了，車主立刻報警，也貼上臉書協尋。員警到達現場時，發現在失竊點不遠處留有一支點滴架，上面貼有病患名字，懷疑是竊嫌遺留。

110勤務中心隨即通報線上警力，攔查失竊車輛，不到1個半小時的時間，成功警分局東河分駐所員警在省道台11線，順利攔獲失竊車輛，並要求駕駛下車盤查，一經比對，正是遺留點滴架的病患，帶回派出所偵辦。