板銀搶案警鎖定前科累累中年男 桃園棄車換小黃到新竹

台北市板信商業銀行大直分行搶案，目前警方鎖定歹徒是一名中年男子，有多項刑案前科，是治安顧慮人口。警方調查，歹徒是先從中山區德惠街搭上計程車到捷運劍潭站，再搭乘捷運到北投，再搭上計程車，趁司機到加油站上廁所，開走計程車前往銀行犯案。

警方調查，歹徒犯案完，將車開到桃園龜山棄車，再換搭2、3部計程車到新竹，最後開著偽造車牌離開。警方透露，雖掌握到的畫面都是歹徒一人，但不排除有共犯接應。