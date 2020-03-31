磅礡大雨中撐傘「漫步」國道3號 土城警急攔迷途翁

65歲患有失智症的曾姓老翁，本月27日晚間因迷路不慎走到國道三號土城段路肩，被當時在執行交通守望勤務的員警眼尖發現，即時通報派出所攔截才將他帶下國道，員警事後發現曾翁雖表達不清，但身上有張寫有家屬聯繫方式的小卡片，經聯繫後由家屬帶回，結束虛驚一場。

警方表示，當時土城警分局交通分隊小隊長陳建榮27日晚間6時許在中央、大安路口執行交通守望勤務時，眼尖發現竟有一名民眾撐著傘漫步在國道3號的路肩，趕緊通報轄區頂埔派出所到場協助。

員警劉皇辰、蔡宜庭獲報後趕往，攔下老翁詢問後，才發現老翁疑似患有失智症，無法完整表達其人別資料，更不知道自己已經走到國道上了，眼見車輛不停呼嘯而過，只好先將老翁帶返所內。