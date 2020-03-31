磅礡大雨中撐傘「漫步」國道3號 土城警急攔迷途翁
65歲患有失智症的曾姓老翁，本月27日晚間因迷路不慎走到國道三號土城段路肩，被當時在執行交通守望勤務的員警眼尖發現，即時通報派出所攔截才將他帶下國道，員警事後發現曾翁雖表達不清，但身上有張寫有家屬聯繫方式的小卡片，經聯繫後由家屬帶回，結束虛驚一場。
警方表示，當時土城警分局交通分隊小隊長陳建榮27日晚間6時許在中央、大安路口執行交通守望勤務時，眼尖發現竟有一名民眾撐著傘漫步在國道3號的路肩，趕緊通報轄區頂埔派出所到場協助。
員警劉皇辰、蔡宜庭獲報後趕往，攔下老翁詢問後，才發現老翁疑似患有失智症，無法完整表達其人別資料，更不知道自己已經走到國道上了，眼見車輛不停呼嘯而過，只好先將老翁帶返所內。
經檢查，員警發現老翁身上帶有聯繫家屬的小卡片，經聯繫後才得知老翁姓曾，就住在土城亞洲路；曾翁兒子接獲消息後也趕往派出所，表示因父親患有失智症，曾多次獨自外出失蹤，才會在他身上放聯繫資料卡，非常感謝警方的協助，日後會對於父親走向會更加注意，以避免父親再度走失。
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